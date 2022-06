Lyt til artiklen

Brandvæsenet og Københavns Politi er tidligt mandag morgen rykket ud til en brand i Zoologisk Have på Frederiksberg.

Det er tidligt mandag morgen uvist, om der er tilskadekomne dyr.

»Vi ved det ikke endnu, men kan høre dyrelyde derfra, siger vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ritzau.

»Vi ved ikke, om lydene kommer fra selve brandstedet eller fra nogle af nabostaldene. Det brænder ret meget,« tilføjer han.

Det en stald i den del af den zoologiske have, som ligger syd for Roskildevej og over for hovedindgangen, som brænder.

Flere dyr er evakueret.

»Vi har lige fået at vide, at girafferne er ude af anlægget og har det godt. Næsehornet er også ved at blive evakueret, siger han kort efter klokken fem,« siger vagtchef Dyre Sønnicksen til Ritzau.

Branden betyder, at Roskildevej er spærret i begge retninger mellem Søndre Fasanvej og Pile Allé.

Ifølge vagtchefen er uvist, hvor længe vejen skal være spærret – men i et tweet kort før klokken 05.30 skriver Københavns Politi, at det formentlig kommer til at 'tage nogle timer', før Roskildevej genåbnes.

»Find alternative veje i morgentrafikken,« lyder politiets råd til bilisterne.

Politiet modtog anmeldelsen om branden mandag klokken 04.44.

Sluknings- og evakueringsarbejdet foregår ifølge politiet i tæt samarbejde med personale fra København Zoo.

Opdateres …