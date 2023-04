I kølvandet på, at der er opstået brand i en industribygning på Solkilde Allé i Vejle, beder politiet nu borgere om at søge væk fra røgen og holde sig ude af området.

Et område, hvori der ligger flere forretninger. Heriblandt Bilka, Jysk og T. Hansen.

På Twitter oplyser politiet, at det for nuværende ikke er muligt at handle i forretningerne i området.

Ifølge TV 2, der har en reporter på stedet, er der tale om en voldsom brand i en gammel margarinefabrik, der i dag håndterer frugt og grønt.

Billeder fra området viser, hvordan sort røg stiger op fra den brændende bygning.

Derudover fremgår det, at både brandvæsen og ambulancefolk arbejder på stedet.

Også politiet arbejder på stedet, og vidner fortæller til B.T., at politiet i forlængelse af branden har afspærret flere veje til og fra stedet. Noget, der i et vist omfang har ført til kø på de omkringliggende veje.

Videre viser billeder, at røgen spreder sig over motorvej E45, som strækker sig forbi området. Vidner oplyser da også, at røgen kan ses fra flere steder i Vejle.

Røgen spreder sig over E45. Foto: Læserfoto. Vis mere Røgen spreder sig over E45. Foto: Læserfoto.

