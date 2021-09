Der er ild i en industribygning på Frederik Winthers Vej i Horsens. Der produceres rengøringsartikler i bygningen, så man frygter, at branden kan tage fat, hvor der er opbevaret kemikalier.

»Vi er ret sikre på, at det ikke er kemikalier, der er årsag til branden,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Wind.

Dog har man været nødt til at evakuere en Silvan og uddannelsesinstitutionen Learnmark, da der ikke er mulighed for at slukke for udluftningssystemet i bygningerne.

Røgen er altså blevet trukket ind til dem.

»Det brænder stadig, så man er ved at slukke ilden,« siger vagtchefen.

Anmeldesen kom klokken 15.21. Ingen perosner er kommet til skade.

Opdateres...