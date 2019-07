Der er udbrudt brand i en industribygning på Industrivej i Broby på Fyn.

Vejen er netop nu ved at blive evakueret.

Det er Fyns Politi, som beskriver branden på Twitter. Her opfordrer de folk på stedet til søge ud af området.

Politiet oplyser også, at man har afspærret området Odensevej / Verningevej / Industrivej.

I en opdatering på Twitter oplyser Fyns Politi, at branden umiddelbart er under kontrol, men at det samtidig er farligt at at være tættere på branden end 50 meter.

Desuden skriver politiet, at folk i området skal lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationen.

Der opfordres fortsat til, at folk trækker væk fra området, så beredskabet på Fyn kan passe deres arbejde.

