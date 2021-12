Onsdag eftermiddag er der opstået brand i Axelborg i indre by.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

»Vi er på stedet med en brandudrykning, idet det brænder i en etageadskillelse. Vi skærer gulvet op og slukker,« skriver de blandt andet.

Københavns Politi bekræfter ligeledes branden overfor B.T.

»Meldingen lyder på, at branden er startet omkring en ovn i en selskabslokale,« siger vagtchef Dyre til B.T.:

»Der er ingen meldinger om personer i lokalet, men flere personer på første og anden sal er sikkerhedsevakueret.«

Han fortæller, at branden nu er slukket, men at der fortsat føres tilsyn med, at den ikke blusser op igen.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Hvor længe der arbejdes på stedet vides i skrivende stund ikke.

B.T. følger sagen.