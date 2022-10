Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politi, ambulance og brandvæsen er torsdag eftermiddag til stede ved en brand i Hvidovre.

To personer er bragt til hospitalet.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Der er tale om en større brand, der er brudt ud i en industribygning på Stavnsbjergvej, fortæller vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Kristian Levy, til B.T.

»Vi laver en defensiv indsats derude, vi går ikke ind med røgdykkere, fordi taget er styrtet ind. Så vi laver en kontrolleret overvågning af skadestedet,« siger operationschefen.

Han fortæller, at det kommer til at tage flere timer at slukke branden.

Branden udgør ikke en fare for personer i området, lyder det.

Opdateres...