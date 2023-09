Tirsdag aften er politi og brandvæsen rykket talstærkt ud til en brand i Frederikssund.

Det er et hus på Skjoldsvej, der brænder, skriver Frederiksborg Brand & Redning på det sociale medie X.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at man er på stedet.

Anmeldelsen kom klokken 18.17.

»Vi er derude, og lige nu koncentrerer vi os om første indsats,« lyder det.

Beredskab fra både Frederikssund og Jægerspris er på stedet.

Det er lige nu uvist, hvor omfattende branden er, og hvad årsagen til den er.

»En person bliver behandlet, men mere ved vi ikke lige nu,« siger vagtchefen.

B.T. følger sagen.