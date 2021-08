Tirsdag formiddag er der udbrudt brand i et hotel i Hvide Sande.

Ifølge et øjenvidne, som B.T. har talt med, er der tale om det gamle Hotel Holmsland, der i dag er blevet lavet om til et feriecenter med lejligheder.

»Det brænder kraftigt derude, og vi er talstærkt til stede for at slukke branden,« fortæller Leon Nielsen, der er Operativ chef for Brand og Redning MidtVest.

B.T. har forsøgt at få fat i Midt- og Vestjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Dagbladet Ringkøbing Skjern skriver, at der er ved at blive lagt nyt tagpap på feriecentret, og at det muligvis er i den forbindelse, at ilden er opstået.

Videre skriver mediet, at der tirsdag er fire hold gæster indkvarteret på fericentret. Det ene af dem var til stede, da branden brød ud, men de alle nåede ud med deres ejendele. De øvrige var ikke i deres lejligheder.

