30 personer blev evakueret ved en brand på Nordsjællands Hospital. 52-årig er nu fængslet for brandstiftelse.

Hillerød. En 52-årig psykisk syg mand er onsdag blevet varetægtsfængslet for brandstiftelse på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Branden, der opstod ved 20.30-tiden tirsdag aften, betød, at flere afdelinger på sygehuset blev evakueret.

- 30 personer er blevet evakueret til andre afdelinger på hospitalet eller til evakueringsbusser, fortalte vagtchef Henrik Alstrup tirsdag aften.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis udbrændte flere affaldscontainere i depotrummet under to af hospitalets bygninger.

Branden bredte sig ikke, men udviklede en kraftig røg, og det betød, at patienter og personale blev evakueret.

Kort efter midnat oplyste politiet, at man havde anholdt en psykisk uligevægtig mand, der havde udvist en mistænkelig adfærd i nærheden af sygehuset omkring det tidspunkt, da branden brød ud.

Onsdag blev den 52-årige så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Han er sigtet efter straffelovens alvorligste paragraf om brandstiftelse, der handler om, at han har bragt andres liv i fare.

Manden er indlagt på en psykiatrisk afdeling, og han var for syg til at møde op til grundlovsforhøret, som derfor blev gennemført, uden at han selv var til stede.

Når han på et tidspunkt bliver rask nok, skal han inden for 24 timer fremstilles i et nyt grundlovsforhør.

