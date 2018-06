Ingen er kommet til skade ved en brand i Overmarksgården i Kolding. Politiet undersøger, om den var påsat.

Kolding. Et hjem for socialt udsatte og hjemløse på Dyrehavevej i Kolding brød torsdag ved middagstid i brand.

Tidligere torsdag oplyste politiet, at man har mistanke om, at branden er påsat.

- Politiet har indledt efterforskning for at klarlægge årsagen til branden og for i givet fald identificere og anholde en eventuel gerningsmand, lød det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Sidst på eftermiddagen er branden slukket, men det er endnu ikke fastslået med sikkerhed, om den skulle være påsat.

- Vi efterforsker stadig for at på- eller afvise, at den skulle være påsat, siger vagtchef Lars Grønlund.

Hjemmet har navnet Overmarksgården og er et midlertidigt tilbud om bolig til socialt udsatte og hjemløse. I forbindelse med branden blev beboerne evakueret, men man var ikke sikker på, at alle var kommet ud.

- Vi har været bygningerne igennem og kan fastslå, at ingen er kommet til skade, siger vagtchefen.

Ifølge JydskeVestkysten er halvdelen af tagetagen i den ene bygning brændt, ligesom en beboers værelse og et samlingsrum er udbrændt.

/ritzau/