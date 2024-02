Klokken var ikke engang fem om morgenen, da 70 søvndrukne mennesker iført nattøj og morgenkåber pludselig stod ude i januarkulden ved Rundetårn.

En brandalarm havde tvunget dem ud af deres søvn, og sammen var de styrtet ud af deres hjem, det historiske kollegium Regensen i København.

En 23-årig mand er nu blevet sigtet for at have sat de unge menneskers liv i potentiel fare. Et af de mennesker er Christian Schaumburg-Müller Nordenskjold, der har boet på kollegiet i halvandet år.

Han blev vækket af brandalarmens høje lyd, der skar i hans ører. Med trætte øjne stak han hovedet ud på trappegangen og så flammerne lige ude foran sin dør.

»Jeg nåede ikke at tænke. Jeg tog det mest væsentlige tøj på og skyndte mig væk,« fortæller han om oplevelsen 15. januar.

De mange unge mennesker ilede ud i den kolde morgenluft, væk fra flammerne og hen til Rundetårn for at vente på politiet og brandvæsenet, der allerede var på vej.

»Det blev hurtigt konstateret, at alle var ude, så vi stod i en afventende stemning,« uddyber Christian Schaumburg-Müller Nordenskjold.

Branden så lille ud, konstaterede beboerne bekræftende overfor hinanden, mens de ventede på, at brandvæsenet bekæmpede flammerne.

Regensen er det næstældste kollegium i Danmark, og har huset studerende de sidste 400 år. Foto: Rune Øe Vis mere Regensen er det næstældste kollegium i Danmark, og har huset studerende de sidste 400 år. Foto: Rune Øe

Og heldigvis fik de ret.

Branden nåede ikke at tage ordentligt fat i det historiske kollegie, før den blev slukket. Derfor kunne de unge mennesker også relativt hurtigt komme ind i fællessalen og få varmen.

Der var sodskader øverst oppe i ejendommen, og den brandtekniske rengøring gik straks i gang, så Christian Schaumburg-Müller Nordenskjold kunne være i sit hjem igen om aftenen.

23-årig anholdt

I første omgang var meldingen fra politiet, at branden var opstået i en gulvsliber, men onsdag i denne uge tog sagen en drejning.

Her skred politiet til anholdelse af en 23-årig mand, som man mistænker for at have påsat branden.

Ifølge politiet skaffede han sig 15. januar omkring klokken fire om morgenen adgang til kollegiet med et nøglekort, hvorefter han hældte brandfarlige væsker ud i trappeopgangen, satte ild til stedet og forsvandt.

112 liv og ejendommen til 55.000.000 kroner ville have været i stor fare, hvis ikke det havde været for brandvæsenet, lyder det i sigtelsen mod ham.

Da han torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør, lod han gennem sin forsvarer retten vide, at han nægter sig skyldig.

Ramt af brande før

Det er ikke første gang, at der har været ild i den næsten 400 år gamle bygning.

I 2014 gik der ild i taget, og tilbage i 2003 hærgerede en anden brand, der ødelagde særligt loftsrum og tag.

Værst stod det dog til, da hele bygningen brændte til grunden i 1728, for nogle år efter at blive genopført.

