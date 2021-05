Det er ikke en hvilken som helst villa, der tirsdag aften har været ramt af en større brand.

Midtjysk Brand og Redning blev klokken 20.45 kaldt ud til den historiske ejendom Arnsborg, der ligger ud til Julsø i Silkeborg.

Det fortæller indsatsleder Anders Simonsen.

»Branden er opstået inde i en skunk, det er i hvert fald vores bud,« lyder det fra indsatslederen, der omkring klokken 22.45 stadig er i gang med efterslukning af ejendommen.

Der var ingen beboere til stede i huset under branden. Foto: Peter Erfurt, Byrd

Der var ingen personer til stede i villaen under branden, for den står tom for øjeblikket, fortæller indsatslederen. Det skyldes, at huset er i gang med en større renovering.

Det er ifølge Midtjyllands Avis Jysk-stifteren Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, der ejer ejendommen. Han er bestyrelsesformand i Jysk Holding, og han købte ejendommen i 2017.

Jacob Brunsborg oplyste dengang til Midtjyllands Avis, at han købte ejendommen for 20.500.000 millioner kroner. Den var ellers udbudt til mere end 30 millioner kroner.

»Vi glæder os meget over købet af den spændende ejendom. Det er et historisk sted, som er klassificeret som bevaringsværdigt. Vi overtager huset den 1. juli og går derefter i gang med en løbende renovering, og det vil måske tage to til fem år, før vi kan flytte ind. Renoveringen skal ske i respekt for den oprindelige stil, men så det samtidig passer til nutiden,« fortalte Jacob Brunsborg dengang til avisen.

Ifølge indsatsleder Anders Simonsen så har branden og slukningsarbejdet medført store skader på ejendommen.

»Det er jo et kæmpe hus og en gammel herskabsvilla, og det meste af førstesalen er skadet af vand og ild. Det gælder for i hvert fald halvdelen af den, og taget er også brændt igennem. Og så er der selvfølgelig vandskade i stuen også, fordi det løber ned fra førstesalen. Og vi kan ikke undgå at bruge vand, fordi vi bakser meget med noget papiruld, som er svært at få slukket helt, fordi det holder så godt på varmen,« fortæller han.

Han forventer, at de er færdige med efterslukningsarbejdet omkring klokken 23.30.

Den konkrete brandårsag er endnu uvis. Den skal politiets undersøgelser forsøge at fastlå.

I 2016 skrev Berlingske, at villaen blandt andet har en stue i udskåret træ fra et britisk flådefartøj, der deltog i Slaget på Reden.

Ejendommen har et boligareal på 576 kvm og en 27.796 kvm stor grund.