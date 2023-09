Natten til mandag rykkede politiet ud til en brand i en frisørsalon på Bodenhoffs Plads på Christianshavn, og politiet efterforsker branden, som kan være påsat.

»Det indgår selvfølgelig i efterforskningen. Ud fra den måde ilden har bredt sig, ser det ud til at den er påsat,« siger Brian Belling, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

B.T.s research viser, at et muligt motiv til brandstiftelsen kan have rod i et kriminelt opgør, der trækker tråde til den organiserede handel med hash i Pusher Street.

Men det vil Brian Belling ikke kommentere.

»I forbindelse med branden efterforsker vi bredt,« siger han.

Det var omkring klokken 02.45, at alarmcentralen modtog anmeldelse om, at der var brand i frisørsalonen.

