Mandag aften har Beredskab Fyn bekæmpet flammer, der truede med at ødelægge tre familiers hjem i det nordvestlige Odense.

Lidt over en time efter, at alarmcentralen modtog den første anmeldelse 17.04, kan vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland dog melde, at branden er slukket.

Det betyder dog ikke, at beboerne i rækkehuset på Villestofteengen i Odense – der indeholder tre boliger – kan ånde lettet op.

»Der er skader på tre boliger, og to af dem er ikke beboelige længere,« siger Sten Nyland og tilføjer:

»Den sidste vurderes stadig, men den er ikke slemt tilredt.«

Selve brandårsagen er ikke fastlagt endnu.

»Men den skal formentlig findes på en sydvendt terrassen i forbindelse med huset, hvor vi kan se arnestedet,« siger vagtchefen.

Herfra er ilden kravlet op af til udhænget og har fordelt sig til begge sider af rækkehuset, oplyser vagtchefen.

Han fortæller også, at alle personer kom ud af rækkehuset i god behold.