Der udbrød tirsdag brand i en fængselscelle i Silkeborg Arrest.

Det fortæller indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning - Lasse Magnussen - til BT. Branden brød ud kort før klokken 17.

»Der er sket det, at en af de indsatte har sat ild til sin seng, og det gav både røg og flammer,« siger han og fortsætter:

»Personalet håndterede det rigtig fint, så da vi landede dernede, havde de fået evakueret dem, der skulle evakueres, og der var styr på branden.«

Midtjysk Brand og Redning har nu fået styr på det sidste og luftet ud.

»Vi har haft en del udluftning af brandrøg, hvilket ikke bare lige er til at gøre i sådan en arrest, hvor der ikke er så mange vinduer, der kan åbnes. Men der er styr på det, og vi er lige blevet færdige,« siger Lasse Magnussen.

Der er ikke nogen, der er kommet til skade.

»Personalet fik fat i den indsatte og fik ham hurtigt ud, så der er ikke nogen, der hverken har fået røg- eller brandskader,« siger indsatslederen.

Hvad motivet til branden skulle være, vides endnu ikke.

Både brandbiler, ambulance og politi blev sendt til stedet.

Til BT fortæller vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi, at han kan bekræfte, at politiet har været til stede, og at der også var blevet sendt en ambulance af sted til arresten, efter man klokken 16:51 tirsdag havde fået en melding om 'ild i celle'.

»Der var dog ikke brug for ambulancen,« siger han.