En mand blev mandag morgen fundet livløs i en brændende bygning i den nordvestsjællandske stationsby Hørve.

Han er nu afgået ved døden.

»Manden blev reddet ud af en lejlighed, og han er nu blevet erklæret død,« fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi - Martin Bjerregaard - til B.T.

Politiet har været i kontakt med nogle af mandens pårørende.

I alt blev fire-fem personer evakueret fra ejendommen, efter branden blev opdaget tidligt mandag morgen. Anmeldelsen om branden løb ind hos politiet klokken 05:02.

Ingen andre personer er kommet til skade i forbindelse med branden.

Brandvæsnet arbejder i øjeblikket fortsat på at få slukket flammerne, men brandfolkene skulle have fået branden under kontrol.

»De er i gang med efterslukningen lige nu, og det forlyder, at det vil tage cirka tre timer,« siger Martin Bjerregaard.

Politiet valgte i forbindelse med slukningsarbejdet at spærre Nørregade, hvor etageejendommen ligger, af.

Vejen er nu åbnet igen.

Når brandfolkene er færdige på stedet, skal bygningen undersøges for at finde frem til brandårsagen.

»Der er ikke umiddelbart nogen indikationer på, at der skulle være foregået noget kriminelt, så vi arbejder ud fra, at der er tale om en ulykke,« forklarer Martin Bjerregaard.

