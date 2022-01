En lang række udrykningsfartøjer en lørdag morgen på vej til en brand i en etageejendom i Tønder.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Her kan man kort læse, at der er tale om såvel brandvæsen, politi og ambulance, som er på vej til branden.

Branden er brudt i en beboelsesbygning i Østergade i det centrale Tønder, forklarer vagtchef Ole Aamann til B.T.

»Vi fik en melding om en brand i en etageejendom, hvor der skulle være end del røg i opgangen. Det betød, at en beboer ikke kunne komme ud,« siger vagtchefen og uddyber:

»Nu har vi haft røgdykkere inde og kan konstatere, at beboeren er okay. Så nu skal vi sikre, at der ikke er nogen, som er kommet noget til, så skal branden slukkes og dernæst skal vi finde ud af, hvad der har forårsaget branden,« oplyser vagtchefen yderligere.

På grund af den store udrykning, så opfordrer politiet til, at man giver plads for køretøjerne, så de kan komme hurtigt frem.

Politiets oprindelige tweet lyder på følgende måde:

'Brandvæsen, ambulance og politi på vej til brand i etageejendom i Tønder. P.t. ej yderligere. Giv plads for udrykningskøretøjerne. Vagtchefen.'

Opdateres …