Gadebelysning og lyskryds var sat ud af spil, og automatiske alarmer gik flere steder i Kolding under brand.

En brand i en transformatorstation medførte natten til mandag et strømnedbrud i centrum af Kolding.

I alt 20.000 elkunder var påvirket af strømafbrydelsen, som varede fra klokken 00.30 og cirka fire timer frem.

Det meddeler Sydøstjyllands Politi.

Derudover ramte nedbruddet cirka 15.000 fjernvarmekunder, som ifølge politiet vil få "normaliseret" deres forsyning i løbet af formiddagen.

Nedbruddet gjorde, at både gadebelysning og lyskryds var ude af funktion flere steder i Kolding.

Det satte også flere automatiske alarmer i gang.

Kort før klokken 06.00 mandag morgen er der igen styr på branden.

- Branden er fuldt under kontrol, og vi regner med, at det maksimalt tager to timer endnu, siger vicepolitiinspektør Finn Hellesgaard Nielsen.

Umiddelbart har politiet ikke fået meldinger om, at branden har givet anledning til større gener for borgerne i løbet af natten, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Det er klart, at tidspunktet vil gøre, at mange slet ikke har bemærket det, siger han.

Vejen Ålegården, som ligger umiddelbart ud til transformatorstationen, er dog lukket et stykke tid endnu, mens slukningsarbejdet pågår.

