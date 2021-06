Der er lige nu en stor brand i gang i Stenløse.

Taget i bygningen forventes at være udbrændt og kollapset, inden man får slukket for branden.

Det fortæller vagtchefen hos Nordsjællands Politi til B.T.

Han fortæller, at det umiddelbart er noget udhæng, der er gået ild i, og som efterfølgende har fået fat i taget.

Der ligger erhverv i stueetagen og privat beboelse på første sal, men alle beboere er kommet ud og er i god behold. Der er heller ikke umiddelbart risiko for, at branden spreder sig.

Brandvæsnet er stadig godt i gang med brandslukningen.

Det er stadig for tidligt at sige, hvad der helt nøjagtigt har været grund til, at branden startede, siger vagtchefen.

Anmeldelsen kom ind klokken 14.53.