Der er tirsdag aften opstået brand i en etageejendom i Løgumkloster.

Ole Aamann, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser til B.T., at de fik en melding om branden kort efter klokken 17.00.

»Branden er stadig ved at slukke. Og på daværende tidspunkt har vi ikke fået en melding om, at branden er under kontrol,« siger Ole Aamann.

Omkring klokken 17.30 var personer fra fire lejligheder i ejendommen på Sognegade evakueret.

Der meldes ikke om nogen tilskadekomne.

Politiet kender på nuværende tidspunkt ikke årsagen til branden.

Opdateres...