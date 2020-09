Politi holder vågent øje med, om brand på Jyllandsgade i Fredericia breder sig til andre bygninger onsdag.

Der er udbrudt brand i en lejlighed i Fredericia, og ilden ser onsdag formiddag ud til at sprede sig.

Det oplyser vagtchef Torben Wind fra Sydøstjyllands Politi.

- Der er ikke helt slukket for det, og vi får meldinger om nu, at det er ved at sprede sig fra lejligheden, siger han kort før klokken 10.

Branden er opstået i en lejlighed på Jyllandsgade, og beboerne er blevet evakueret.

Onsdag formiddag bliver der arbejdet på at få kontrol over branden.

- Lige nu har vi fokus på, at hvis det spreder sig yderligere, at vi så får evakueret de bygninger, det spreder sig til, siger vagtchefen.

Brandvæsnet kæmper for at få kontrol over branden, som politiet onsdag formiddag har en tese om, er brudt ud et sted i køkkenet.

/ritzau/