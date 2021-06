Sent mandag aften udbrød der brand i et coronatestcenter i den nordsjællandske by Liseleje.

Politiet tager sagen meget alvorligt.

»Testcenteret ligger meget afsides, så det skulle undre mig, hvis branden kunne være opstået af sig selv. Så ja, vi har mistanke om, at den er påsat,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby til B.T.

Opdateres..