Politiet assisterer søndag aften brandvæsnet i Ringsted.

På Thorsvej er der således opstået en brand, og politiet modtog klokken 17.47 melding om kraftig røgudvikling.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Anders Kauffmann til B.T.

»De arbejder i øjeblikket på stedet for at holde branden i bygningen, så den ikke spreder sig. Det seneste, jeg har fået at vide, er, at der ikke er fare for omkringliggende bygninger.«

»Bygningen er i øvrigt forladt.«

Billeder fra stedet viser, at beredskabet er til stede med flere brandslukningskøretøjer.

Ligeledes fremgår det, at politiets indsatsleder er i området sammen med en patruljevogn.

Foreløbigt lyder det i øvrigt, at der ikke er fare for beboere i nærområdet.