Nordsjællands Politi er til stede ved en brand i Hillerød.

Branden er opstået i et værksted på Industrivænget.

Politiet anmoder på Twitter borgere om at holde sig på afstand og give plads til køretøjer.

»Der er røgudvikling derude, men det er lige så meget for, at der er plads til at beredskabet og politi kan komme til,« siger Flemming Hansen, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi til B.T.

Han fortæller, at værkstedet reparerer lastbiler, og at det derfor kan ske, at de store køretøjer skal flyttes ud af den brændende bygningen, hvilket kræver plads.

Hvorvidt det er mennesker i bygningen, er politiet ved at undersøge.

Det vides heller ikke endnu, hvordan branden er opstået.

Opdateres...