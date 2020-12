Der har været en brand i en butik på Sankt Annæ Gade i indre København, som nu er slukket.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Der er tale om den nederste del af bygningen og man har evakueret beboerne i en opgang, oplyser Frank Trier Mikkelsen der er operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab formoder, at der var tale om en glemt juledekoration, der har været antændt.

Hovedstadens Beredskab oplyser yderligere på Twitter, at man havde indsat røgdykkere i butikken for at slukke branden.

Det var i denne butik, at brandvæsenet var til stede. FOTO: presse-fotos.dk