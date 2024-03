Beredskabet er lige nu til stede ved Bubbelvej i Brenderup, hvor der er brand.

Det skriver TrekantområdetsBrand på det sociale medie X.

De seneste meldinger lyder dog på, at branden er under kontrol, men der vil stadig være efterslukning i et stykke tid.

Undervejs har der været indsat styrker fra flere stationer ved ulykkesstedet, som ligger på Vestfyn tæt på Middelfart.

Operationschefen opfordrede i opslaget til at holde afstand til branden, som kan ses på ovenstående billede, og give plads til udrykningskøretøjerne.

De oplyser ikke noget om nogle tilskadekomne.

Opdateres ...