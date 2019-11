Fredag eftermiddag er en brand brudt ud i et hus i jyske Bording.

Flere personer er blevet reddet ud af huset i forbindelse med branden.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørum.

Han tilføjer, at det ukendte antal personer er blevet kørt på sygehuset, men han kan ikke sige noget om deres tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 16.51, og billeder fra stedet viser, at både politi, brandvæsen og redning arbejder på stedet.

Det er endnu uvist, hvordan branden er startet. Vagtchefen oplyser, at teknikere netop nu er på vej for at undersøge brandårsagen.

For nuværende har han dog ikke yderligere oplysninger i sagen.

Opdateres...