Der har tirsdag morgen været en større brand i boligkomplekset Høje Gladsaxe – i Gladsaxe uden for København.

Her har en brand i en enkelt lejlighed spredt sig til flere andre andre lejligheder, både over og under.

Det skete via altanerne, oplyser Københavns Vestegns Politi ved 9-tiden.

Alle beboere i lejlighederne nåede dog at komme ud, og ingen er kommet til skade.

Høje Gladsaxe er et større boligområde med blokke. Vis mere Høje Gladsaxe er et større boligområde med blokke.

Branden er blevet slukket, og det vides endnu ikke, hvad årsagen har været.

Opdateres...