Der er fredag eftermiddag udbrudt brand i Spar Nords hovedkvarter på Skelagervej i Aalborg.

Bygningen er blevet evakueret, og ingen personer er kommet noget til.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi på Twitter.

Anmeldelsen kom klokken 15.43.

Kl. 1543 anmeldelse om brand Skelagervej 15( Spar Nord ) i Aalborg. Politi og redning på stedet. Evakuering af bygning iværksat. Pt. ikke yderligere. Vagtchefen Nordjyllands Politi #polididk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 12, 2020

På billederne fra stedet kan man se medarbejderne stå på en græsplæne uden for bygningerne, mens flere brandkøretøjer arbejder på at slukke branden. Der er tilsyneladende en del røg, men umiddelbart ser det ikke ud til, at der er flammer.

Bankdirektør John Lundsgård fortæller til Nordjyske, at han sad i en anden bygning, da man opdagede branden. I begyndelsen troede medarbejderne, at det var damp på taget. Snart stod det dog klart, at der var noget galt.

»Men det bliver pludselig mørkt, og så kan vi se flammer, og så ringer vi til politiet,« siger han til avisen.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysning i sagen.

Station Aalborg er kørt til Bygn. Brand - Etageejendom, Spar Nord, Skelagervej, 9000 Aalborg.

Opdatering følger… — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 12, 2020

Tilsyneladende har branden ikke skabt voldsomme ødelæggelser.

Bankdirektøren fortæller til Nordjyske, at sprinkleranlægget er gået i gang, og elektronik og computere er ødelagt.

Ledelsen i banken vil i løbet af weekenden skabe sig et overblik over, hvor omfattende skaderne er. Derefter vil de tage stilling til, om medarbejderne skal arbejde hjemmefra på mandag.

