Der er tirsdag eftermiddag udbrudt brand i en bil i et parkeringshus i Aalborg.

Røgen fra branden har siden udviklet sig så voldsomt, at politiet opfordrer til, at folk omkring Jomfru Ane Gård lukker døre og vinduer.

Politiet og brandvæsen er til stede ved branden, der finder sted i p-huset Ved Stranden 11 i 9000 Aalborg.

Lau Larsen, der er vagthavende ved Nordjyllands Politi, oplyser, at man ikke kan sige, hvornår afspærringen hæves igen.

»Det, vi ved, er, at der er opstået brand i en bil på tredje sal i parkeringshuset. Brandvæsenet er på stedet, og branden er under kontrol,« udtaler han til B.T.

På grund af branden er der netop nu spærret, så man ikke kan komme fra Vesterbro til Ved Stranden.

Af den årsag opfordrer politiet til, at man finder 'alternative ruter', lyder det.

Yderligere udvikler branden kraftig røg, skriver politiet:

'Der er lige nu kraftig røgudvikling på stedet. Borgere omkring Jomfru Ane Gård bedes lukke døre og vinduer samt slukke ventilationsanlæg,' lyder det i et tweet fra politiet i Nordjylland.

Her skriver man også, at vinden går mod vest, og det samme gør røgen derfor. Og det er i retning af Vesterbro.

Lau Larsen fortæller, at han ikke er klar over, om branden har spredt sig til andre køretøjer, men at den kraftige røg skyldes brandslukningen.

»Når man døser vand på, kommer der kraftig røgudvikling, og det er derfor, vi opfordrer folk i området til at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationen,« siger han.

