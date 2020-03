Politiet foretager afhøringer og undersøgelser efter natlig brand i Høje Taastrup.

To personer er omkommet under en brand i et hus i Høje Taastrup natten til tirsdag, oplyser politiet.

Branden er sket i en ejendom på Sengeløsevej. Politiet fik meldingen lidt før klokken to.

Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi siger til Ekstra Bladet, at man arbejder hårdt på at klarlægge omstændighederne ved branden.

- Vi træffer tre kroater, syv litauere og en dansker, da vi kommer derud, og dem har vi været i gang med at afhøre hele natten og er fortsat i gang med at afhøre, siger vagtchef Torben Wittendorff til Ekstra Bladet.

De to omkomne er mænd. De er udlændinge, skriver politiet på Twitter, men kort efter klokken ni ønsker politiet ikke at frigive detaljer om nationalitet og alder.

Der er ingen tegn på, at branden skal være opstået ved en forsætlig handling. For nuværende er der ingen indikation på noget kriminelt, hedder det i et opslag på Twitter.

/ritzau/