Natten til torsdag kæmper Nordjyllands Beredskab fortsat mod den brand, der tidligere på dagen forvandlede en kornmark ved Tofte Skov til et flammehav.

»Det brænder flere steder rundt på en mark. Lige pludselig, så blusser det op«, fortæller B.T.s medbarbejder på stedet sent onsdag aften og tilføjer, at beredskabet frygter, at gløderne skal springe over til den nærliggende skov.

Efter midnat forsøgte beredskabet at få lavet en såkaldt slangevej ved at trække slanger med havvand fra Aalborg Bugt, lyder det videre fra B.T.s medarbejder. Samtidig gik beredskabet i gang med at køre vand ud i området ved hjælp af en gylletank og beredskabsstyrelsen vandkanoner.

Tofte Skov ligger på kanten af Lille Vildmose ved Dokkedal, og er en af de største skove i Danmark. Den strækker sig over et område på 500 hektar, og onsdag aften spredte branden sig med hastige skridt - med risiko for at udvikle sig til en skovbrand og en langvarig mosebrand.

»Alt er knastørt og naturen er eksplosivt. Hvis det gnistrer et sted, starter der en brand og så løber det lynhurtigt gennem markerne. Og lige nu kan vi ikke udelukke, det kan sprede sig til hele skoven. Men det arbejder vi på, ikke må ske,« siger beredskabschef Jan Eldza til B.T.

B.T.s medarbejder, der er på vej til stedet, fortæller, at røgen fra branden kan ses 40 km væk.

Der er endnu ingen, der er blevet evakueret, da det er et indhegnet område. Der er kun én person, der bor i området - heldigvis flere kilometer fra branden. Til gengæld er andre udsat.

»Det er jo en naturskov, så der er både kronvildt og vildsvin i fare. Men de skal nok klare sig,« siger Jan Eldza.



