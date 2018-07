En brand brød fredag morgen ud på et skib i Esbjerg Havn.

En person er kørt på sygehuset til kontrol for røgforgiftning, oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

»Branden giver en kraftig, sort røg, men brandvæsnet er ved at have kæmpet branden ned og have den under kontrol, men de skal så ned i lasten nu og have slukket det hele,« fortæller han.

Den kraftige røg driver heldigvis ud over Vadehavet og ikke ind over byen.

Brandvæsen og politi fremme ved brand på skib ved Tauruskaj på Esbjerg Havn. Der er kraftig røgudvikling, som går ud over havet. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/n7vLj113l0 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 6, 2018

Skibet, der ligger til kaj ved Tauruskaj i Esbjerg, er losset med vindmøller.

»Vi ved endnu ikke, hvordan branden er opstået,« fortæller vagtchefen.

Politiet fik meldingen om branden klokken 08:53 fredag morgen.