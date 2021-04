Natten til tirsdag blev en mand i Sydhavnen i København vækket af, at en røgalarm gik i gang.

Han opdagede derefter, at der kom røg ud en af lejlighed i opgangens stueplan – og så reagerede han hurtigt.

Det skriver Københavns Politi på Twitter:

»Det lykkedes ham at kravle ind ad et åbent vindue,« oplyses det:

»Her så han, at beboeren stadig var i lejligheden, og at der var ild i et gulvtæppe.«

For at forhindre flammerne i at sprede sig, kastede manden noget tøj ovenpå dem.

Det gjorde han allerede inden, at brandvæsnet kom frem:

»På grund af den hurtige indsats fik beboeren i lejligheden ikke kritiske skader ved branden,« oplyser Københavns Politi.