En grisetransport brød natten til mandag i brand, mens den befandt sig på Østjyske Motorvej E45.

Ombord befandt sig 145 grise - og langt størstedelen af dem måtte efterfølgende aflives.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lastbilen kom kørende i sydgående retning på Østjyske Motorvej, og branden opstod, mens den befandt sig i nærheden af Harlev J mellem motorvejskrydsene Aarhus S og Aarhus V.

»Flere patruljer fra Østjyllands Politi blev sendt til stedet, og allerede ved politiets ankomst klokken 04.05 var der flere hundrede meter kø på motorvejen, mens der fra grisetransporten var meterhøje flammer i den højre side af lastbilen,« lyder beskrivelsen af hændelsen fra politiet i pressemeddelelsen.

Samtidig løb flere grise rundt på motorvejen, eftersom de var blevet sluppet ud i forbindelse med branden.

Motorvejen blev derfor spærret i begge retninger.

Østjyllands Politi oplyser, at man 'af dyreetiske årsager' besluttede at bistå med aflivningen af grisene, som var til fare for både sig selv og for trafikanterne, mens de løb rundt på vejen.

»Flere af grisene var kommet til skade, mens andre havde været udsat for en voldsom stressfaktor i forbindelse med episoden. Derudover løb der grise rundt i mørket på motorvejen til fare for trafikanterne i morgentrafikken, hvorfor vi besluttede, at de skulle aflives hurtigst muligt,« forklarer politikommissær Mikkel Møldrup, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

De første skud blev afgivet omkring klokken 04.10, oplyses det.

De sidste overlevende grise er nu blevet fundet i området - og de er blevet sat på en dyretransport for at blive kørt væk fra stedet.

Motorvejen er fortsat spærret i sydgående retning på grund af det omfattende oprydningsarbejde, mens de nordgående spor er blevet genåbnet.

Ingen personer er på nuværende tidspunkt sigtet i sagen, oplyser politiet.

Lastbilen og brandårsagen skal nu undersøges nærmere.