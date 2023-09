»Der har været godt gang i den derinde.«

Natten til fredag udbrød der er heftig brand i en butik på Nørregade i den sønderjyske by Haderslev.

Det fortæller vagtchef Sune Loklindt fra Syd- og Sønderjyllands Politi fredag morgen.

Politikredsen fik anmeldelsen om branden klokken 00.01.

»Der er sodskader i hele butikken, og der er nogle metalreoler, der er smeltet inde på stedet, så der har været godt gang i den derinde,« forklarer vagtchefen.

Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at branden kan være påsat.

Derimod er der formentlig tale om, at nogle el-installationer kan være synderen, men ifølge Sune Loklindt er det for tidligt at sige endnu.

»Vi skal have vores teknikere ud på stedet engang i løbet af dagen og have det undersøgt nærmere for den endelige brandårsag,« siger han.

Branden er fredag morgen helt slukket, og både brandvæsen og politi har forladt stedet.