Branden er blusset op igen i et mindre område i Nationalpark Thy. Det oplyser René Kærup, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.

Flammerne har rejst sig over et område på omkring 60 kvadratmeter. Det er ikke så stort et område endnu, vurderer chefvagten.

»Det blæser lidt, og vi vil have det slået ned så hurtigt som muligt,« siger han.

»På meldingen lød det lidt voldsomt, så vi har sendt 20 mand derop,« lyder det videre.

