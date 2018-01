Brancheforening Danske Guldsmede og Urmagere kritiserer politiets indsats mod røverier, som hele tiden bliver grovere og mere kyniske.

I november 2017 røvede tre mørkklædte gerningsmænd Rolex-butikken i Illum tæt på Strøget i København. Alene sidste år har brancheforeningen Danske Guldsmede og Urmagere registreret mindst 13 røverier, hvoraf de fleste betegnes som ‘grove’ eller ’voldsomme’.

Direktør i brancheforeningen, Trine Thorning, efterspørger en større præventiv indsats mod røverier.

»Jeg synes, at politiet nedtoner problemet med røverier mod urmagere og guldsmede meget. Det gælder både antallet af røverier, men også deres udmeldinger om grovheden af dem. Vi oplever en helt anden virkelighed,« siger hun til BT.

I et mere og mere kontantløst samfund søger gerningsmænd fra indland og udland mod guldsmede og urmagere, der altid har letomsættelige værdier liggende fremme. I gennemsnit bliver der på landsplan begået mellem 10-15 røverier hvert år. Direktør i brancheforeningen, Trine Thorning, forklarer, at de oplever en stigende grovhed og voldsomhed i røverierne, hvilket har store konsekvenser for de ansatte. Landets guldsmede og urmagere har længe forgæves efterspurgt en større præventiv indsats fra politiets side.

»Ros til politiet for deres arbejde, når røveriet er sket. Udfordringen er mere det forebyggende arbejde, som de ikke er gode til. Vi har i flere år efterspurgt muligheden for at udveksle erfaringer med politiet. Mange urmagere og guldsmede laver dagligt mange observationer og erfaringer, som de ikke kan komme igennem med til politiet, og det er frustrerende, fordi det handler ikke kun om store værdier, men også om alvorlige menneskelige omkostninger,« siger hun.

Emil Skov er en af konsekvenshistorierne fra de seneste års røverier. Han blev i 2013 udsat for sit sjette væbnede røverier, som ansat bag glasmontrene i guldsmedeforretningen Mads Laier Diamanten i indre by København. I dag er han som 40-årig førtidspensionist og lider af flere fysiske mén og kronisk PTSD (Posttraumatisk stresstilstand, red) efter røveriet.

»Jeg stoler ikke på ret mange mennesker mere og taler næsten ikke med nogen. Jeg kan ikke engang overskue at få en kæreste. Jeg har mange gange ønsket, at de i stedet havde dræbt mig dengang - at de skød mig. Alt andet end det her. Det har ødelagt mit liv,« fortæller Emil Skov.

Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

Politiet hos Nationalt Efterforsknings Center og Nationalt Forebyggelses Center lytter til brancheforeningens kritik, men efterspørger nye løsninger samtidig med, at de i et skriftligt svar til BT også varsler nye forebyggende tiltag.

‘Det er selvfølgelig beklageligt, hvis det er oplevelsen, for vi tager denne form for grov og personfarlig kriminalitet meget alvorligt og efterforsker alle sager til bunds. Derudover har vi gang i nye tiltag, som skal gøre det lettere for borgerne at dele digitale informationer (video, billeder) med politiet,’ lyder det fra Politiinspektør ved Nationalt Efterforsknings Center, Michael Kjeldgaard.

‘Vi har tidligere arbejdet sammen med branchen på initiativer, som har været rettet mod konkrete forebyggende tiltag. Det gør vi selvfølgelig gerne igen, hvis de har forslag til løsninger, som kan adresseres på nationalt plan,’ skriver Tenna Wilbert, politiinspektør Nationalt Forebyggelses Center.