En sort Tesla og en hvid personbil er i tusmørket lørdag aften braget sammen på Fredensborg Kongevej i Nordsjælland.

Det er endnu uklart, hvad der har forårsaget ulykken, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen.

Der var i alt seks personer i de to biler.

»Fire af dem er kørt på hospitalet. En af dem er lettere tilskadekommet. De andre er kørt til tjek,« siger David Borchersen.

På billeder fra ulykkesstedet kan man se, at venstre fordør på den sorte Tesla er trykket ind, mens fronten på den hvide personbil er krøllet sammen.

Det tyder på, at det er den hvide personbil, der har påkørt Teslaen.

Ulykken er sket i et T-kryds, og det kan ikke udelukkes, at ulykken er forårsaget af, at vigepligten ikke er blevet overholdt, lyder det fra David Borchersen.

»Det er, hvad vi ved i øjeblikket.«