Synet af en patruljevogn fik natten til søndag en bilist til at sætte i flugt på Ugiltvej i nordjyske Sindal.

Med høj fart forsøgte pågældende at undslippe. Biljagten endte brat, da pågældende kørte af vejen og bragede ind i nogle træer.

Det betød dog ikke, at flugten var ovre.

Snart løb tre personer fra bilen. Men da de så, at en politihund var efter dem, gav de op. Og nu er de alle sigtet for spirituskørsel.

I døgnrapporten fra Nordjyllands Politi lyder det således, at alle de tre var påvirket af alkohol, da politiet fik fat i dem. Og da ingen af dem ville erkende at have siddet bag rattet i bilen, blev de alle sigtet.

En af dem, en ung mand, er desuden blevet sigtet for besiddelse af narko, da han erkendte at være ejer af den portion kokain og hash, som politiet siden fandt ved gennemsøgning af bilen.

Som led i efterforskningen af sagen har politiet lavet en række prøver fra bilens rat og gear i håbet om at finde DNA, der kan lede til opklaring af, hvem af de tre der førte bilen.

Man afventer nu svaret på prøverne.

