19-årige Cammilla har droppet kontakten med Peter Madsen og advarer nu andre mod at tage kontakt til mordere.

Sidste sommer stod Cammilla frem i B.T. og fortalte, at hun gennem længere tid havde udvekslet breve med den livstidsdømte morder Peter Madsen.

»Jeg elsker ham, og han elsker mig,« sagde Cammilla, som dengang var 18 år gammel.

Nu er hun blevet et år ældre – og en hel del klogere.

Afbrændte breve fra Peter Madsen. Foto: Cammilla

I sidste afsnit af en dokumentarrække på Dplay brænder hun de breve, hun har fået tilsendt af den livstidsdømte morder.

»Hvis jeg tænker på Peter lige nu, så føler jeg mig dum, fordi jeg har brugt så meget tid på ham, som han overhovedet ikke har fortjent,« siger hun i dokumentaren.

Cammilla fik interesse for Peter Madsen, da hun læste om det brutale drab på journalisten Kim Wall.

Da sagen skulle for retten, overnattede hun foran Københavns Byret for at være sikker på at få en plads på de overfyldte tilhørerrækker. På det tidspunkt var hun 17 år gammel. Kort tid efter skrev hun sit første brev til Peter Madsen.

Camilla har skrevet med Peter Madsen siden 2017. København, fredag den 16. august 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Brevet blev begyndelsen på en lang brevudveksling mellem teenageren og den livstidsdømte morder.

Hun førte også flere telefonsamtaler med Peter Madsen og anmodede flere gange Kriminalforsorgen om tilladelse til at besøge ham i Herstedvester Fængsel.

»Jeg var i en ekstremt såbar periode i mit liv. Jeg skulle finde min egen identitet og indre anerkendelse. Peter gav mig den opmærksomhed, jeg følte, jeg havde brug for, og han blev nærmest som en faderfigur for mig. Jeg var et nemt offer for en psykopat som ham. Han vidste lige, hvor han havde mig, og hvordan han kunne manipulere mig ind i sit farlige game,« skriver Cammilla nu i en skriftlig kommentar til B.T.

Da B.T. talte med hende sidste år, fremviste hun en tatovering af Peter Madsens håndskrevne underskrift illustreret med et brev og en rumraket. Omtalen førte til en strøm af negative kommentarer og beskeder.

Camilla har skrevet med Peter Madsen siden 2017. København, fredag den 16. august 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Da jeg for første gang gik ud fortalte om mit forhold til Peter, mødte jeg en masse modstand og mistro fra folk – både dem tæt på og folk, jeg slet ikke kendte. Det var hårdt og gjorde mig endnu mere destruktiv og usikker på mig selv. At jeg klarede at komme igennem det her, trods al den modstand jeg har mødt, giver mig en styrke og tro på mig selv. En ro og lykke, som jeg aldrig har haft så ægte i mit liv før,« fortæller hun.

På grund af hendes unge alder gav Kriminalforsorgen hende afslag på besøg, og hun kom derfor aldrig til at møde Peter Madsen ansigt til ansigt. I begyndelsen af 2020 afbrød Peter Madsen kontakten til hende, og det førte til en brat opvågning for Cammilla.

»Det var dét skub, der skulle til, for at jeg kunne vågne op og se den barske virkelighed i øjnene,« siger hun.

Kontakten til Peter Madsen udviklede sig til et mareridt, da Cammilla blev ringet op af en anden morder, nemlig den firdobbelte kvinde- og barnemorder Peter Lundin.

Efter at Cammilla havde skrevet breve med Peter Madsen (tv) blev hun ringet på af Peter Lundin (th.) Begge afsoner livstidsdomme. Peter Madsen for drabet på journalisten Kim Wall, Peter Lundin for trippel-drabet på Marianne Pedersen og hendes to sønner.

I dokumentarserien bliver det afsløret, at en medarbejder i Kriminalforsorgen har hjulpet Peter Lundin med at få telefonisk kontakt til Cammilla.

Det foregik ved, at Peter Lundin ringede til den nu fyrede og politianmeldte fængselsansatte, som derefter stillede opkaldet videre til Cammilla.

»Jeg har ikke haft onde hensigter på noget tidspunkt. Jeg er meget ked af at høre, at det er gået ud over nogen. Det er jeg oprigtigt meget ked af,« siger den fængselsansatte i dokumentaren.

Tatoveringen på Cammillas underarm er nu dækket over med en ny tatovering af en tiger og et menneske. Mennesket symboliserer det blide og fornuftige – tigeren er et symbol på krigeren. Forløbet med Peter Madsen og Peter Lundin har lært Cammilla, at hun skal lytte til de råd, hun får fra sine venner og nærmeste familie.

Tatoveringen af Peter Madsens underskrift er dækket til med en tatovering af en kvinde og en tiger. Kvinden symboliserer det blide og fornuftige - tigeren symboliserer krigeren og det mere magtfulde.

»Jeg har lært at lytte til mine nærmeste og værdsætte familie og venner, som elsker mig og vil mig det bedste. Før 'forløbet' tog jeg kærligheden fra mine nærmeste og de positive ting i mit liv for givet,« siger hun.

Cammilla har et vigtigt råd til unge kvinder, der overvejer at tage kontakt til en morder.

»Lad være! Det vil flænse det liv, man kender, og ens mentale tilstand. Og råb endelig højt om det, hvis du går med tankerne. Og skjul det for guds skyld IKKE for dine nærmeste. Min fejl var, at jeg faldt i med begge ben, og der var det for sent at råbe om hjælp – jeg var fanget efter første brev!« siger hun.

Hun opfordrer politikerne på Christiansborg til at stramme lovgivningen, så indsatte ikke kan tage kontakt til mindreårige.