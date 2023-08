En træpillefabrik i Vildbjerg står i lys lue.

Torsdag aften brød fabrikken i brand og fredag morgen brænder den stadigvæk. Det skriver TV Midtvest.

Omkring 30 folk fra Beredskabsstyrelsen og Brand & Redning MidtVest har kæmpet natten i gennem for at få bugt på branden.

Vi er slet ikke færdige. Det kommer til at tage flere dage at slukke, lige nu forventer vi, at det vil tage tre dage, oplyser indsatslederen Peter Kristensen.

Der er tale om en industrihal med 8000 tons træpiller. Branden medførte en masse røg.

I nærheden finder årets Vildbjerg Cup sted, og det betyder, at der er mange mennesker i nærområdet og på den nærtliggende campingpladsen.

Brandvæsnet vurderer dog, at der ikke skal foregå en evakuering af stedet.

Ifølge indsatslederen er slukningen under kontrol og man forventer ikke spredning.

Politiet modtog anmeldelsen om branden torsdag klokken 19.04.

B.T. følger sagen.