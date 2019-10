Efter sluknings- og oprydningsarbejde på Storebæltsbroen er der igen åbnet for trafik i begge retninger.

En lastbil brød torsdag aften i brand på lavbroen over Storebælt.

For at give plads til sluknings- og oprydningsarbejdet blev broen lukket i en times tid i østlig retning.

Dermed blev der lukket for trafik mod Sjælland.

- Broen er spærret fra Fyn ved sidste afkørsel 44 i østgående retning på ubestemt tid for at give plads til slukningsarbejdet, skrev Fyns Politi på Twitter klokken 21.30.

Kort før klokken 22.00 lykkedes det at få slukket branden, og cirka en halv time senere kunne Vejdirektoratet melde, at broen igen var åbnet for trafik i østlig retning.

Ifølge Vejdirektoratet vil der dog stadig forekomme kødannelser på strækningen.

Branden opstod på lastbilens trækker. Det er her, motoren og førerhuset er placeret.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.

Storebæltsbroen er ejet af selskabet Sund & Bælt, der ejes af den danske stat.

/ritzau/