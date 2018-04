Storebæltsbroen har onsdag eftermiddag været lukket for biltrafik i retning mod Sjælland.

Det oplyser Sund & Bælt på Twitter.

14:51 I retning mod Sjælland er der lukket for al biltrafik. Læs mere: https://t.co/2QJ1fmgQfh — Sund & Bælt (@sbaelt) April 4, 2018

Der er nærmere bestemt E20 Storebæltsforbindelsen, fra Knudshoved mod Halsskov mellem afkørsel 45 ved Nyborg og 44 Knudshoved, der er spærret.



Afspærringen skyldes en brændende lastbil, oplyser Vejdirektoratet. Kort før klokken 16 er venstre spor dog igen farbart i østlig retning.

E20 Fynske Motorvej ml. frakørsel 44 Knudshoved og Storebæltsbroen.

Det skyldes en brændende lastbil.#dktrafikinfo https://t.co/123UdNjEQF — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 4, 2018

Den spærrede bro betyder samtidig, at der er blevet skabt kødannelse på stedet, og man må forvente forlænget rejsetid, oplyser Vejdirektoratet. Sund og Bælt oplyser desuden, at man skal udvise ekstra opmærksomhed, når man kører over broen i østlig retning.

Ifølge Fyns Politi skyldes branden i lastbilen formentlig overophedet bremser. Ilden er slukket, men lastbilen holder fortsat i nødsporet, da den skal tømmes for træflis.