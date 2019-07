I næsten fem timer kæmpede brandfolk med at slukke brand i lastbil. Bilister fik bøder for at filme branden.

I næsten fem timer skabte en brændende lastbil tirsdag eftermiddag og aften problemer for trafikken på Storebæltsbroen.

Lastbilen brød i brand på lavbroen umiddelbart før Sprogø i retning mod Sjælland.

- Kort før lastbilen brød i brand, sprængte et af dens dæk, men om der er en sammenhæng mellem det sprængte dæk og branden, er det for tidligt at sige noget om, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Politiet fik alarmen om den brændende lastbil klokken 14.53.

Broen blev kortvarigt lukket i østlig retning, men selv om et spor hurtigt blev åbnet skabte lastbilen problemer for trafikken, og tirsdag aften er der ifølge Vejdirektoratet stadig op til halvanden times forsinkelse i østlig retning på broen.

Flere bilister fik i øvrigt bøder, fordi de filmede lastbilen med deres mobiltelefoner, mens de kørte forbi.

- Det skaber farlige situationer, når man sidder og filmer, samtidig med at man kører - især når man kører så tæt, siger Ehm Christensen.

Kort før klokken 20 er det lykkedes at få branden slukket. Vagtchefen kan ikke sige, hvorfor det tog næsten fem timer at få den slukket.

- Lastbilen havde lige fået hældt 1000 liter dieselolie på, så det kan være derfor, siger han.

Tilbage står at få den udbrændte lastbil fjernet fra broen.

- Der kommer en kæmpe kran for at fjerne den. I den forbindelse vil det være nødvendigt at lukke broen kortvarigt igen omkring klokken 21, siger Ehm Christensen.

/ritzau/