Kort før klokken 15 blev togtrafikken over Storebæltsbroen indstillet, oplyser Banedanmark.

København. En brændende bil satte onsdag eftermiddag en stopper for togtrafik over Storebæltsbroen i begge retninger.

Det oplyser Banedanmark på Twitter.

- Politiet har standset togtrafikken over broen. Der kører derfor ikke tog over Storebælt pt, lød det i tweetet.

I cirka en halv times tid holdt flere tog stille, før der atter blev åbnet op.

Selskabet bag broen, A/S Storebælt, oplyser på sin hjemmeside, at hændelsen skabte kødannelser for den øvrige trafik.

/ritzau/