Andreas Sievert Andersen troede, at regnen af slag og spark var slut, da han sænkede paraderne og forsøgte at rejse sig fra den nu blodige asfalt.

Men på vej op plantede en af drengene sin vrist med så høj fart direkte i ansigtet på sagesløse Andreas, at han blev kastet ned på jorden igen.

Og så fortsatte kavalkaden af knytnæveslag og spark overalt på kroppen.

Men hvorfor skulle Andreas – og en kammerat – overdynges med slag, spark og det, der er værre, af en gruppe drenge?

Vi skruer tiden tilbage til natten til 26. juli.

Sommervejret er over Danmark, og med en ven står 24-årige Andreas ved en havefest, der er ved at synge på sidste vers.

Klokken har sneget sig over midnat, og den lumre nattetemperatur giver de to kammesjukker en idé, der hurtigt bliver til en decideret plan:

»Vi tænker, at vi gerne vil have en aftendukkert nu, når vejret er skønt,« fortæller Andreas Sievert Andersen til B.T.

Klokken 0.30 lukker drengene døren til festen bag sig og sætter kursen mod åen.

På vejer møder de tilfældigt en pige, som de falder i snak med.

Pigen har også forladt en fest, men er ikke klar til at tage hjem under dynen, så hun hægter sig på drengenes bademission, selv om hun ikke selv vil i vandet.

En håndfuld minutter senere står Andreas og vennen, som Vorherre har skabt dem.

Splitterravende nøgne springer de i vandet og bruger et par minutter dernede, før de igen står på fast jord og tager boksershorts på.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser desuden også, at børn og unge i alderen 10-29 år i stigende grad bliver udsat for vold. I 2015 blev der i den aldersgruppe anmeldt 7.195 voldssager, mens antallet af anmeldelser i 2019 var steget til 11.561.

Men så går det galt.

»Pludselig kommer der en dreng flyvende hen imod mig: 'Ved du, hvem jeg er?' råber han. Og så klasker han mig en,« husker Andreas.

Knytnæveslaget kommer ud af det blå og efterlader Andreas, der træder et skridt tilbage, chokeret.

»Hvad fanden har du gang i?« råber silkeborgenseren til drengen.

Og det, de har gang i, skal vise sig at være det, som B.T. det seneste år har belyst og beskrevet et hav af tilfælde af:

Et umotiveret overfald.

Pludselig kommer der nemlig flere drenge til, så de i alt er fem og fordeler sig på de to venner.

»Jeg husker ikke så fandens meget, men jeg ligger i hvert fald ned og forsøger at beskytte mig, mens de slår, sparker og tramper på mig,« fortæller Andreas.

Én gang stopper slagene, men da Andreas rejser sig, får han et kraftigt spark direkte i ansigtet, og så begynder runde to.

På et tidspunkt stopper afstraffelsen igen, og denne gang venter Andreas med at rejse sig, indtil han er sikker på, at overfaldsdrengene er væk.

Den 24-årige mand får kæmpet sig på benene og vakler over til sin ven, der ligger fuldstændig forslået og krummet sammen på asfalten.

Pigen er ikke længere at se nogen steder.

Da Andreas får rettet vennen op, opdager han, at han bløder kraftigt fra maven, og ved nærmere eftersyn står det klart:

Vennen er blevet stukket i maven med en kniv.

Dér går det også op for Andreas, at han bløder kraftigt fra sit ene ben, og at han også er blevet stukket.

Ét af de to stik i Andreas' ben. Vis mere Ét af de to stik i Andreas' ben.

De to kammerater får – med frygt for at møde drengene igen – kæmpet sig hen til et villakvarter, hvor de får ringet efter en ambulance.

Alarmcentralen er med på højttaler i de 13 minutter, det tager, før der kommer hjælp til de forslåede drenge, der sidder ved et tilfældigt hus' garage.

Andreas' ven bliver hastet til Skejby Hospital, fordi han har et stiksår i maven. Selv bliver han kørt til Viborg Hospital.

Overfaldet sker natten til søndag. Først natten til mandag får Andreas sit første minuts søvn.

»Der var så meget adrenalin og tankemylder. Og så var jeg pissesur. Hvorfor skulle det her gå ud over mig?« siger han.

Allerede mandag havde politiet dog heldigvis fanget fire af drengene og efterlyst den sidste.

Én på 14 år. To på 15 år. To på 16 år.

Én etnisk dansker. Fire med indvandrerbaggrund.

De fire af drengene – dem på 15 år og over – er sigtet for grov vold og fik onsdag forlænget deres varetægtsfængsling i fire uger mere, hvilket de har kæret til landsretten.

Den sidste dreng er under den kriminelle lavalder.

Overfaldet kostede Andreas to brud på kindbenet, en brækket næse og to knivstik i låret.

Mandagen efter overfaldet fik han sat en titaniumskinne og flere skruer ind i sit kranie for at holde det hele på plads.

Og det gør ham vred.

»Jeg er sgu vred over det her, for hvorfor skal man overfalde uskyldige personer? Nu er jeg heldigvis ikke bange og kan godt gå ud igen uden at være utryg, men sådan er det altså ikke med alle,« forklarer Andreas.