Hvis du har været ude for at gå en tur i Botanisk Have i Aarhus søndag morgen, har du formentlig ikke kunnet komme ind.

Østjyllands Politi har nemlig afspærret området, da de efterforsker et muligt seksuelt overgreb.

Overgrebet skulle have fundet sted tidligt søndag, og Botanisk Have var derfor afspærret indtil omkring søndag morgen klokken ni.

»Vi var i gang med at undersøge, om der var sket et seksuelt overgreb tidligt i morges. Vi afsøgte området med hunde, og derfor afspærrer vi, så der ikke kommer nogen ind og forurener området,« siger Morten Hansen, vagtchef hos Østjyllands Politi til B.T.

Der er endnu ikke klarlagt detaljer eller de nærmere omstændigheder i sagen, og politiet kan derfor ikke give flere oplysninger endnu.

De er lige nu i fuld gang med efterforskningen og foretager afhøringer.

Østjyllands Politi skriver dog på Twitter, at de efterlyser gerningsmanden som værende cirka 190 centimeter høj, almindelig af bygning, iført mørkt tøj og med en kasket/hue.

Endvidere oplyser politiet, at ofret er en 25-årig kvinde, og at overgrebet fandt sted 05.38.

Det var en person, der stod sammen med det mulige offer, der ringede til Østjyllands Politi og sagde, at der muligvis havde været et seksuelt overgreb. Herefter sendte politiet hunde til stedet.

»Hundene leder efter det hele. De kan generelt se, om der er tabte genstande, eller der har været noget tumult i området. Det kan vi bruge som bevis i en sag,« siger vagtchefen.