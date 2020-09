I næsten tre timer oplevede en 31-årig mand fra Nørrebro i København et sandt mareridt.

En mørk aften blev han overfaldet, bortført og mishandlet af en håndfuld hårdkogte bandefolk, der med kyniske gangstermetoder afkrævede ham »beskyttelsespenge«.

Nærmere bestemt et beløb på mellem 200.000 og 1.000.000 kr.

Sådan lyder tiltalen fra Københavns Politi mod fire unge mænd fra miljøet omkring grupperingen Brothas i Mjølnerparken. De fire nægter sig skyldige i den alvorlige tiltale.

Tre af de tiltalte sad i et år efter Omar El-Husseins blodige angreb på kulturhuset Krudttønden og den jødiske synagoge i København i februar 2015 varetægtsfængslet for at have hjulpet terroristen, som var deres ven.

De blev i retten frifundet for at have nogen andel i Omar El-Husseins terror, men to af dem blev dømt for at skjule den M95-riffel, som han havde brugt til angrebet ved Krudttønden.

Den næsten tre timer lange bortførelse og mishandling af den 31-årige mand fandt ifølge anklageskriftet sted 21. januar 2015 – altså tre uger før terrorangrebet i København.

Han ejede en restaurant på Jagtvej, hvor han i januarmørket omkring kl. 19.15 pludselig blev omringet af gerningsmændene, som gav ham knytnæveslag og spark, ligesom han blev revet ved øjnene. To af dem pegede også på ham med pistollignende genstande, hvorefter han med et halsgreb blev truet og løftet ind i en ventende bil.

Herefter blev han kørt til en kælder i Mjølnerparken, mens han blev blev udsat for endnu flere slag. I kælderlokalet fortsatte mishandlingen i timevis, hvor han både blev slået med knytnæver, sparket og trådt på halsen, ligesom gerningsmændene igen truede ham med to pistollignende genstande.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, ladede den ene gerningsmand på et tidspunkt også sit våben og rettede det mod den 31-årige restauratørs ben, men han truede: »Hvilket ben vil du skydes i?«. Desuden blev han truet med at blive skudt, hvis han ikke oplyste sin bopælsadresse.

Hensigten var ifølge tiltalen at tvinge offeret og hans bror til at betale op mod en million kroner i beskyttelsespenge. De havde på det tidspunkt godt et halvt år tidligere åbnet en wok-restaurant på Jagtvej, som dog lukkede kort efter den voldelige bortførelse.

Domsmandssagen har været længe undervejs – blandt andet på grund af den såkaldte teledatasag, der i efteråret 2019 betød et midlertidigt stop for tusindvis af straffesager, hvor der kunne være risiko for fejl i datasæt fra Rigspolitiets Telecenter, der skulle bruges som beviser i straffesager.

Derfor har domsmandssagen mod de fire tiltalte nu ligget stille i et års tid, men i næste uge genoptages den med det formentlig afsluttende retsmøde med de afsluttende procedurer fra anklager og forsvarere.

For en af de tiltalte er der nedlagt påstand om ubetinget udvisning til Jordan. Samme sanktion blev han allerede idømt i april sidste år, hvor han blev idømt fem års fængsel, efter at politiet under bandekrigen mellem Brothas og Loyal To Familia havde fundet en pistol med lyddæmper i et kælderrum i Mjølnerparken.