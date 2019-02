En 45-årig bornholmsk møbelsælger er blevet dømt for at lave en vaske ægte 'Britta Nielsen'.

Gennem halvandet år sendte han i alt syv falske fakturaer til kunder, hvoraf fem blev betalt. På fakturaerne havde han erstattet kontooplysninger til det møbelfirma, han var sælger for, med sine egne. Dermed gik betalingen ind på hans egen konto.

Svindelnumrene fandt sted mellem den 1. marts 2016 og den 1. oktober 2017.

I den periode havde den 45-årige mand held med at franarre kunderne - og det firma, han arbejdede for - 76.000 kroner.

Det skriver Bornholms Tidende.

Mandens fremgangsmåde minder meget om den svindelsigtede Britta Nielsens måde at arbejde på, da hun gennem mere end et årti angiveligt franarrede Socialstyrelsen langt over 100 millioner kroner ved at erstatte kontonumre med hendes eget, når satspuljemilder skulle udbetales.

Sagen mod den bornholmske mand blev ført som en tilståelsessag.

Her fik den 45-årige en betinget fængselsdom på tre måneder for bedrageriet, som han valgte ikke at anke.